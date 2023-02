Gold für Simon und Bö, Hauser nach sieben Fehlschüssen schwer geschlagen

Die Französin Julia Simon und der Norweger Johannes Thingnes Bö haben am Sonntag bei den Biathlon-Weltmeisterschaften Gold im Verfolgungsrennen gewonnen. Für Österreich war nichts zu holen, Beste waren Lisa Hauser (sieben Fehlschüsse) und David Komatz als jeweils 27.

Oberhof - Biathlon-Weltcup-Dominator Johannes Thingnes Bö hat seinen Sprintsieg in der Verfolgung am Sonntag zu einem souveränen weiteren Goldmedaillengewinn ins Ziel gebracht. Bei nebligen Bedingungen blieb der Norweger in Oberhof fehlerfrei und setzte sich nach 12,5 km vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid, der ebenfalls einen Nuller schoss, durch. Bei den Frauen siegte Julia Simon (FRA). Für Österreich war nichts zu holen, Beste waren Lisa Hauser und David Komatz als jeweils 27.