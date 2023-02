ÖRV-Duo Egle/Kipp sichert sich Sprint-Weltcup, Müller/Frauscher Gesamt-Dritte

Winterberg - Selina Egle/Lara Kipp haben sich am Sonntag den Sprint-Weltcup der Kunstbahn-Rodlerinnen gesichert. Den ÖRV-Rodlerinnen reichte dafür ein fünfter Platz in Winterberg, um ex aequo mit 255 Punkten gemeinsam mit ihren italienischen Konkurrentinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer - die Tages-Zweite wurden - den Disziplinensieg zu feiern. Bei den Männern verpassten Yannick Müller/Armin Frauscher diesen Triumph, sie rutschten als Sprint-Zehnte auf Gesamtplatz drei zurück.

Beide Doppelsitzer-Paarungen waren mit 30 Punkten Vorsprung nach Winterberg gereist, am Ende reichte es aber nur für Egle/Kipp zum Gewinn der kleinen Kristallkugel. Den Tagessieg sicherten sich die Lettinen Anda Upite/Sanija Ozolina. In der Weltcup-Gesamtwertung haben die beiden Österreicherinnen nun 100 Zähler Rückstand auf Vötter/Oberhofer.

Jonas Müller musste sich wie im Einzel-Bewerb am Samstag auch im Sprint nur dem Deutschen Max Langenhan geschlagen geben, der Vorarlberger wies einen Rückstand von 6/100 auf. David Gleirscher belegte hinter Felix Loch aus Deutschland Rang vier. Wolfgang Kindl wurde Siebenter. Die kleine Kugel sicherte sich der Südtiroler Dominik Fischnaller vor Gleirscher und Müller. Die Rodel-Saison wird in den nächsten beiden Wochen in St. Moritz und abermals in Winterberg fortgesetzt und abgeschlossen.