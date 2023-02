Hartberg gab Rote Laterne an Ried ab, Wimmer-Debüt bei Austria erfolgreich

Der LASK, der TSV Hartberg und die Wiener Austria sind am Sonntag mit 1:0-Auswärtssiegen ins Frühjahr der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Linzer rangen den SCR Altach trotz langer Unterzahl nieder und behaupteten Rang drei. Die Hartberger gaben beim Comeback von Markus Schopp auf der Trainerbank die Rote Laterne des Schlusslichts an die SV Ried ab. Die Wiener Austria gewann beim Debüt von Coach Wimmer gegen Austria Klagenfurt.

Der TSV Hartberg hat die rote Laterne des Tabellenschlusslichtes bereits im ersten Spiel unter Neo-Trainer Markus Schopp abgegeben. Die Oststeirer setzten sich am Sonntag bei ihrem Frühjahrsauftakt im Kellerduell der Fußball-Bundesliga bei der SV Ried mit 1:0 (0:0) durch. Das Goldtor in einer spielerisch alles andere als hochklassigen Partie erzielte Dominik Frieser (78.). Hartberg liegt nach 17 Runden nun einen Punkt vor den Riedern auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Der LASK hat im zweiten Pflichtspiel des Jahres den zweiten Sieg eingefahren. Nach dem 1:0 vor einer Woche im Fußball-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt setzten sich die Linzer am Sonntag in der Bundesliga beim SCR Altach mit dem gleichen Resultat durch und festigten damit Rang drei. Das entscheidende Tor erzielte Keito Nakamura in der zehnten Minute, sein Team überstand nach Gelb-Rot für Branko Jovicic fast eine gesamte Hälfte ohne Gegentor.