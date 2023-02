Großeinsatz nach Lawinenabgang am Kellerjoch: Keine Vermissten

Pill – Der Abgang einer großen Lawine unterhalb der Kellerjochhütte in Pill hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte gefordert. Die Schneemassen lösten sich kurz nach 14 Uhr am dortigen Südwesthang in Richtung Naunz Alm Hochleger. Da unklar war unklar, ob sich Personen unter der Lawine befinden, wurde eine große Suchaktion gestartet.