22-Jähriger in Innsbruck brutal zusammengeschlagen: Zwei Verdächtige

Innsbruck – Ein 53-jähriger und ein 29-jähriger Mann werden verdächtigt, am Samstagnachmittag in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck einen 22-Jährigen mit Fußtritten schwer verletzt zu haben. Der Mann wurde mit einer Augenhöhlen-, Nasen- und Kieferfaktur in die Klinik eingeliefert, aus der er später verschwand. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.