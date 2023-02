Vier Verletzte bei Frontal-Crash in Ehrwald: Auto wurde auf Bahndamm geschleudert

In Ehrwald ist es am Sonntagabend zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein Pkw landete auf einem Bahndamm. Der herannahende Zug konnte noch rechtzeitig bremsen. Vier Personen wurden verletzt.

Ehrwald – In Ehrwald ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall mit zwei Autos gekommen. Ein Fahrzeug landete auf dem Bahndamm.

Das Auto des 20-Jährigen wurde gegen den Begrenzungszaun der angrenzenden Bahnanlage geschleudert, durchbrach diesen und kam am Bahndamm zum Liegen. Der sich nähernde Zug in Richtung Ehrwald konnte noch rechtzeitig und gefahrlos anhalten. Beide Fahrzeuglenker und deren Beifahrer, eine 21-jährige Frau und eine 17-jähriger Bursche, wurden bei dem Unfall verletzt.

Der 20-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Reutte, der 17-Jährige in die Klinik in Garmisch Partenkirchen gebracht. Notarzthubschrauber flogen den 22-Jährigen und die 21-Jährige in die Innsbrucker Klinik und ins Unfallklinikum Murnau.