Tannheim – Im Skigebiet Neunerköpfle in Tannheim kam es am Sonntag zu einem tödlichen Skiunfall. Laut Polizei fuhr ein 19-jähriger Deutscher gegen 12.45 Uhr von der Piste ab und stürzte in ein Waldstück. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Kempten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag. (TT.com)