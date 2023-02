Rauch in Privatmaschine: Pilot landete nach Defekt während Flugs in Innsbruck

Innsbruck – Auf einem Flug von Innsbruck zur Zugspitze ist ein 53-Jähriger am Sonntag mit seinem Privatflieger in Schwierigkeiten geraten. Laut Polizei nahmen der Pilot und sein 62-jähriger Passagier auf Höhe des Mieminger Plateaus Brandgeruch in der Maschine wahr. Auch Rauch war zu sehen. Schnell war den beiden klar, dass die Sicherung des Fahrwerks durchgeschmort war.