Kufstein – Drei Imbissstände in Kufstein und Vorderthiersee waren am Wochenende Ziel von Einbrechern. Laut Polizei drangen der oder die Täter zwischen Samstagabend (22.15 Uhr) und Sonntagvormittag (10.30 Uhr) in die Objekte ein und stahlen Bargeld, Wertbons, Zigarettenpackungen, ein Handy und diverse Schlüssel. Die Erhebungen laufen, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. (TT.com)