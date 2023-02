Mehrere Einbrüche in Imbisslokalen in Kufstein und Wörgl geklärt

Kufstein, Wörgl – Imbissstände in Kufstein, Vorderthiersee und Wörgl waren Ziel von Einbrechern. Die Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum von 9. bis 13. Februar. Laut Polizei drangen die Täter in die Objekte ein und stahlen Bargeld, Wertbons, Zigarettenpackungen, ein Handy und diverse Schlüssel.

Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei 18-Jährige als Verdächtige ausgeforscht und festgenommen werden. Die Österreicher zeigten sich in einer ersten Befragung zu sieben Einbruchdiebstählen, vorwiegend in Imbisslokalen aber auch in einem Restaurant sowie zwei Hofläden geständig.