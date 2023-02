Eiskletterer kam bei Absturz in Grän glimpflich davon

Grän – Großes Glück hatte ein 37-Jähriger am Sonntag beim Eisklettern in Grän. Beim Klettern am Rappenschrofen riss laut Polizei bei der zweiten Seillänge ein Eisgerät aus und der Mann stürzte ab. Er konnte jedoch von seiner Kletterpartnerin (26) im Sicherungsmodus gehalten werden und kam mit einer Verletzung am Sprunggelenk und Abschürfungen im Gesicht davon. Der Notarzthubschrauber flog ihn in die Klinik nach Pfronten. (TT.com)