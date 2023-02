Große Show und süßes Geheimnis: Rihanna ist wieder schwanger

Pop-Superstar Rihanna ist erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Das bestätigten US-Medienangaben zufolge ihre Vertreter am Sonntag (Ortszeit) – unmittelbar nach ihrem fulminanten Auftritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl in Glendale im US-Staat Arizona. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin und ihr Partner, der US-Rapper Asap Rocky („Praise the Lord“), waren vor neun Monaten erstmals Eltern geworden. Ihr Junge kam am 13. Mai in Los Angeles auf die Welt.