Gegen Baum gekracht: Vier Rodler in Oberndorf verletzt

Oberndorf – Zu gleich zwei Rodelunfällen hintereinander kam es am Sonntagabend in Oberndorf in Tirol. Eine 27-köpfige dänischer Urlaubergruppe fuhr gegen 20.45 Uhr auf der Rodelbahn. An einer Geländekante versuchten eine 52-Jährige und ein 47-Jähriger mit der Rodel aufwärts gehenden Personen auszuweichen. Dabei kamen sie von der Rodelbahn ab und krachten gegen einen Baum. Zwei dahinter fahrende 19-Jährige sahen den Unfall und erschraken dermaßen, dass es ebenfalls die Kontrolle über die Rodel verloren und gegen einen Baum stießen.