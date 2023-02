Rexel-Austria-Chef: „Förderungen sind sicher ausbaufähig“

Robert Pfarrwaller: Generell weiß die Öffentlichkeit noch zu wenig darüber. Deshalb versuchen wir aufzuzeigen, welches große Potenzial zur Energie- und damit CO2-Einsparung in der Gebäudeautomatisierung, der Digitalisierung von Gebäuden und dem Energiemanagement von Gebäuden liegt. Eine von der Wirtschaft in Auftrag gegebene AIT-Studie zeigt, dass es beim Gebäudebestand in Österreich zusätzlich zur klassischen thermischen Sanierung ein durchschnittliches Einsparungspotenzial von mindestens 20 Prozent (CO2 und Energie) gibt, und das nur mit dem Einsatz der vorhandenen Technologien. Wir haben hier noch viel Aufklärung zu leisten. Das Potenzial ist enorm.