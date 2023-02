Mädchen und Frauen in Reutte bieten Angreifern die Stirn

Reutte – „Wehr dich!“ heißt es auch heuer wieder im Reuttener Jugendzentrum. Seit über 20 Jahren werden dort Selbstverteidigungskurse speziell für Mädchen angeboten – mit Erfolg. „Wir hatten in der Anfangsphase über 50 Teilnehmerinnen“, erinnert sich JUZ-Leiter Charly Poberschnigg. Und dass der Bedarf nach wie vor gegeben ist, zeigt sich deutlich. Poberschnigg: „Mehrfach wurde der Wunsch nach so einem Kurs wieder an uns herangetragen, auch von Frauen. Deshalb wird es diesmal ein Kurs für Mädchen und Frauen ab dem 14. Lebensjahr.“