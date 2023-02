Google weitet Kampagne gegen Fake News über Ukraine-Flüchtlinge aus

Zur Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine gehört auch das Schüren von Vorurteilen und Missgunst gegen die Geflüchteten in den westlichen Zufluchtsländern. Google will nun den Manipulationstechniken mit kurzen deutschsprachigen Video-Videoclips entgegentreten.

Mountain View, Kiew, Moskau – Der Internetriese Google will Fehlinformationen über ukrainische Flüchtlinge bekämpfen. Dazu weitet das Google-Tochterunternehmen Jigsaw eine entsprechende Video-Aufklärungskampagne auf das deutschsprachige Internet aus. Das kündigte das Unternehmen am Montag in Berlin an. Bisher hatten sich die vorbeugenden Aktivitäten auf Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei konzentriert.