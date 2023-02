Integration, Ski-WM und Fasnacht: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr

Corti sitzt im Expertenrat für Integration im Bundeskanzleramt und wird mit TT-Lokalchef Marco Witting über aktuelle Themen bei der Integration von Menschen auf der Flucht sprechen. Die gebürtige Syrerin erzählt auch über die Lage nach dem Erdbeben in ihrem Heimatland.

TT-Redakteur Roman Stelzl ist dieser Tage bei der Ski-WM in Frankreich und wird am Ruhetag der Titelkämpfe eine Art Halbzeitbilanz ziehen. Die fällt für die ÖSV-Damen überraschend positiv aus – bei den Herren sieht die Lage etwas anders aus.

Zum Höhepunkt der Fasnachtszeit werfen wir einen Blick nach Patsch. Dort haben die Frauen das Sagen und Evi Falgschlunger erzählt den Sehern, warum das so ist – und was am Unsinnigen Donnerstag alles ansteht.