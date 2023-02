Ist Skifahren lernen noch zeitgemäß?: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr

Derzeit sind in Tirol Semesterferien – die Sonne scheint und zumindest in den höher gelegenen Skigebieten ist genug Schnee vorhanden, um die Ferien mit Skifahren oder Snowboarden zu verbringen. Aber liegt Skifahren überhaupt noch im Trend? Im „Tirol Live“-Studio zu Gast ist Christian Abenthung. Er ist Geschäftsführer des Tiroler Skilehrerverbandes und wird über die Arbeit von Skilehrerinnen und Snowboardlehrern in der heutigen Zeit sprechen. Erst kürzlich gab es, wie berichtet, in Lech Missbrauchsvorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Skikindergartens.