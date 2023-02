Auf die Sensation fehlten Wafler am Ende nur 500 Meter

Grenchen – 60 Runden dauerte das Scratch-Rennen bei der Bahnrad-Europameisterschaft in Grenchen (SUI). Wären es 59 gewesen, würde an dieser Stelle von einer „Tiroler Medaillensensation“ berichtet werden: Denn als die traditionelle Glocke die letzte Runde einläutete, lag der KTM-Tirol-Cycling-Team-Fahrer Tim Wafler gemeinsam mit dem portugiesischen Titelverteidiger Iúri Leitão an der Spitze. Am Ende wurde der Wahl-Wiener aber dann doch vom Feld „geschluckt“ – und belegte Rang acht. „Natürlich ist es schade, wenn du in der letzten Runde eingeholt wirst“, seufzte der 21-Jährige. Denn eigentlich habe die finale Attacke „gut ausgeschaut“. „Wenn die Konkurrenten einen Augenblick länger gepokert hätten, wären wir durchgekommen.“