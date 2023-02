Farbenpracht unter blauem Himmel: In Nassereith steppte wieder der Bär

So präsentierte sich nicht nur Prinz Karneval bei Kaiserwetter, auch der symbolische Kampf zwischen Frühling und Winter ereignete sich, wie passend, unter blauem Himmel. Rund 7000 Besucher fanden nach vierjähriger Pause wieder den Weg in die Fasnachtsgemeinde.

Während es in den Morgenstunden vielerorts noch ruhig war, wurde in Nassereith auch der letzte Langschläfer von Fasnachtsklängen geweckt. Um kurz nach 8 Uhr erschien Prinz Karneval – ein Weltreisender, der zur Ankündigung der Fasnacht einen weiten Weg auf sich genommen hat – und die Spiele waren eröffnet.

Wenig später fanden sich zahlreiche Masken, Sängergruppen und „Karner“ (fahrendes Volk) am Maienbrunnen wieder. Zusammen mit aufwändig gestalteten Festwägen (die TT berichtete), die bereits am Vortag feierlich enthüllt worden waren, wanderte der gesamte „Aufzug“ zum Postplatz. Dort, am Sammelplatz im Posthotel, konnten die Figuren des Fasnachtszugs noch ein letztes Mal vor ihrem Auftritt ihre Holzlarven abnehmen und kräftig durchatmen.

Auch Manuel Falbesoner und Michael Huber waren unter den Figuren, der eine als „Kehrer“ mit Besen in der Hand und der andere als „Roller“ mit akrobatischen Luftsprüngen. Beide sind in ihren Masken bereits mehrfach erprobt und können auf einiges zurückblicken. „Wenn man seine Rolle einmal gefunden hat, dann bleibt man meistens einige Fasnachten darin“, sind sie sich einig.

Punkt 12 Uhr. Nach dem letzten Glockenschlag stürmten die „Sackner“ auf den Postplatz, um Ordnung für die nachkommenden Masken zu schaffen. Nachdem alle Figuren des „schianen Zugs“ (schöner Zug) eingetroffen waren und sich im Kreis um ein Schneepodest versammelt hatten, wartete man gespannt auf zwei weitere Rollen: den Bären und den Treiber. Der darauffolgende „Bärenkampf“ gilt als einer der Höhepunkte in der Nassereither Fasnacht. Nach einigen Purzelbäumen und Gerangel siegte auch heuer wieder der Frühling in Gestalt des Bären über den winterlichen Bärentreiber.

Schließlich öffnete sich der Kreis und formierte sich als „schianer Zug“ in Richtung Maienbrunnen. Dort wurde auch heuer wieder der Name zum Programm: Ausdrucksstarke handgeschnitzte Holzmasken wurden von farbenprächtigen und reich verzierten Gewändern in Szene gesetzt. Neben „Roller, Kehrer und Sackner“ zählen auch die „Kübelemaje“ – ein junges Mädchen in Tracht – und die „Spritzer“ mit ihren Messingrohr-Spritzen zu den „schianen Masken“. Doch die wohl bekannteste Figur, der das Nassereither Schellerlaufen seinen Namen verdankt, ist der „Scheller“ mit seinen vier Glocken. Damit die Glockenklöppel beim Springen oben und unten anschlagen, ist körperliche Ausdauer gefragt. Eine weitere eindrucksvolle Figur ist der „Ruaßler“, der die Zuseher mit Farbe beschmiert.