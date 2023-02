Illegales Autorennen bei Hall: Ein Lenker war betrunken, einer hatte keinen Führerschein

Hall in Tirol – Ein illegales Autorennen auf der Tiroler Straße wurde Sonntagfrüh von der Polizei gestoppt. Gegen 8 Uhr fielen einer Zivilstreife in Hall zwei Pkw auf, die auf der B171 offensichtlich viel zu schnell in Richtung Osten rasten. Trotz 50er-Beschränkung waren die Fahrzeuge laut Aussendung mit mehr als 100 km/h unterwegs. Außerdem missachteten die Lenker eine rote Ampel und fuhren in eine Kreuzung mit zwei Schutzwegen ein.