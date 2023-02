Sechsstellige Summe für ein Porno-Video: 29-Jähriger fiel in OÖ auf Betrügerin rein

Linz – Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land hat einer Frau in mehreren Raten einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag überwiesen, um von ihr ein pornografisches Video zu erhalten. Das Filmchen kam nie bei ihm an, sein Geld sah er auch nicht wieder – trotz Rückzahlungsplan, den ihm die Dame übermittelte, wie die oö. Polizei am Montag berichtete.