Hannoveraner Ballettchef nach Hundekotangriff suspendiert

Hannover – Nachdem er am Samstag der Tanzkritikerin der FAZ in einer Premierenpause Hundekot ins Gesicht geschmiert hatte, ist der Ballettdirektor der Oper Hannover von seinem Arbeitgeber suspendiert worden. „Ballettdirektor Marco Goecke hat durch seine impulsive Reaktion [...] gegen alle Verhaltensgrundsätze der Staatsoper Hannover verstoßen", heißt es in einem Statement der Oper, das der APA vorliegt. Deshalb wird der 50-Jährige mit sofortiger Wirkung suspendiert.