Rechte bei Wahlen in Italiens bevölkerungsreichsten Regionen vorn

Rom – Kandidaten der Mitte-Rechts-Parteien haben sich bei den Wahlen in den beiden bevölkerungsreichsten Regionen Italiens behauptet. Laut vorläufigen Wahlergebnissen schaffte in der Lombardei mit der Finanzmetropole Mailand Regionalpräsident Attilio Fontana von der Lega die Wiederwahl. Im Latium mit der Hauptstadt Rom siegte der Rechtskandidat Francesco Rocca.

Im Latium kommt es nach zehn Jahren unter der Führung einer Mitte-Links-Allianz zu einer politischen Wende. In der Region mit der Hauptstadt Rom behauptete sich Francesco Rocca, Kandidat der Rechtspartei Fratelli d ́Italia (FdI - Brüder Italiens) um Premierministerin Giorgia Meloni. Rocca, Ex-Präsident des Roten Kreuzes in Italien, besiegte den sozialdemokratischen Bewerber und Gesundheitsassessor Alessio D ́Amato mit 50 Prozent der Stimmen. Seine Partei Fratelli d ́Italia eroberte im Latium 33 Prozent der Stimmen, vier Prozent mehr als bei den Parlamentswahlen im September.

Rund zwölf Millionen Wahlberechtigte waren in den beiden italienischen Regionen beim Urnengang am Sonntag und Montag aufgerufen, ihre Vertreter im Regionalparlament und den Regionalpräsidenten bestimmen. Die Wahlbeteiligung war mit 42 Prozent niedrig, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Bei den letzten Regionalwahlen vor fünf Jahren war die Wahlbeteiligung bei 70 Prozent gelegen. In der Hauptstadt Rom mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern kam es bei der Wahlbeteiligung mit 33 Prozent zu einem Rekordtief.