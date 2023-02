16-Jährige bei Ski-Kollision in Söll an Wirbelsäule verletzt

Söll – Ein folgenschwerer Zusammenstoß ereignete sich am Montagnachmittag auf einer blauen Piste in der Skiwelt Wilder Kaiser. Gegen 15.20 Uhr prallte dort eine 16-jährige Skifahrerin mit einem zehnjährigen Mädchen zusammen, das in einer Skischul-Gruppe talwärts fuhr.