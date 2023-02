Lkw-Tank bei Kollision aufgerissen: Große Mengen Diesel verteilten sich auf A13

Trins – Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es am Montagnachmittag auf der Brennerautobahn im Bereich Trins, wo gegen 16.15 Uhr ein 27-jähriger Usbeke mit einem litauischen Sattelzug in Richtung Italien unterwegs war. Auf Höhe des Parkplatzes Wipptalerhof streifte er mit dem Treibstofftank auf der rechten Seite einen Anpralldämpfer an einer Betonschutzwand. Dabei wurde der Tank aufgeschlitzt und eine große Menge Diesel verteilte sich auf der Autobahn. Der Lenker fuhr daraufhin rückwärts in den Parkplatz ein, um keine Fahrspur zu blockieren.