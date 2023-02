TT-Sportredakteur Roman Stelzl in „Tirol Live“: ÖSV-Bilanz zur Halbzeit noch zwiegespalten

Courchevel – Nach dem Ruhetag am Montag biegt die Ski-WM am Dienstag mit den Parallel-Bewerben (Team, Einzel) auf die Zielgerade ein. Nach fünfmal Edelmetall in der ersten Woche der Titelkämpfe fällt die Bilanz durchwachsen aus. „Medaillenmäßig sind wir zufrieden mit der Anzahl. Aber dass die Speed-Bewerbe der Herren kein Edelmetall gebracht haben, da sind wir schon wehmütig“, sagte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl am Montag, der sich aber vor allem über die drei Stockerlplätze der Damen freute: „Diese drei Medaillen auf der Damen-Seite sind sensationell. Davon konnten wir im Vorfeld nicht ausgehen.“