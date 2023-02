Regierung Meloni verzichtet auf Prozess gegen Berlusconi

Rom – Die italienische Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni verzichtet darauf, als Zivilklägerin im so genannten „Ruby“-Strafverfahren gegen den früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi teilzunehmen. Dies teilte das Kabinett in einer Presseaussendung am Montagabend mit. Die Regierung um Paolo Gentiloni hatte 2017 beschlossen, sich am Verfahren gegen Berlusconi zu beteiligen.