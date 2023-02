27-jähriger Österreicher seit Samstag in Vereinigten Arabischen Emiraten vermisst

Dubai, Wien – Ein 27-jähriger Österreicher wird seit Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten vermisst. Das berichtete der Kurier am Montag online. Wie die Schwester der Tageszeitung mitteilte, war der Wiener Karim Azman wandern. „Wir müssen bestätigen, dass ein österreichischer Staatsbürger seit Samstag im Grenzgebiet zwischen den VAE und dem Oman vermisst wird", teilte das Außenministerium in Wien Montagabend mit. Die Such- und Rettungsaktion sei seither in Gang, hieß es.