Frau bei Raubversuch in OÖ angeschossen: Festnahme

Bei einem versuchten schweren Raub ist eine 63-jährige Frau im Gemeindegebiet von Kirchdorf an der Krems angeschossen worden. Die Frau war am Sonntagabend mit ihrem Hund im Stadtpark spazieren, als ein Jugendlicher von ihr Geld forderte. Als sie zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, gab er aus rund drei Metern Entfernung einen Schuss auf sie ab. Am Montag konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.





Der Schuss hatte die 63-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf am Kopf gestreift, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag in der Früh mitgeteilt hatte. Danach forderte der Jugendliche die Herausgabe von Handy und Schlüssel, woraufhin die Frau nicht mehr reagierte und weiter ging. Der Bursch überholte sie und schoss ihr aus etwa einem Meter Entfernung ins Gesicht. Er gab noch weitere Schüsse ab, von denen einer die Frau an der Schulter traf. Am Parkausgang kehrte der Täter um.