„Verdachtsfälle“: Vorwurf bei Vergabe von Wohnungen in Wörgl

Auch die Wirtschaftsförderungen wollen die Freiheitlichen überarbeitet sehen, um „alteingesessene“ Wörgler zu unterstützen. Beim Motto orientiert man sich am ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Lentsch richtet sich an Riedhart: „Michael, make Wörgl great again.“ Die Schonfrist sei vorüber, von den Versprechungen Eislaufplatz, Skilift, Nordtangente, Wave und Hochwasserschutz trotz Rekordbudgets nichts in Sicht. Unterberger wirft Riedhart, gleichzeitig Vorsitzender im Wasserverband Unteres Unterinntal, Untätigkeit vor. „Seltsam für einen Bürgermeister einer Stadt, die nicht sicher ist.“ Just das 2005 arg überflutete Wörgl komme in den Schutz-Planungen zu spät zum Zug. „Die nächsten zehn bis 15 Jahre passiert in Wörgl nichts.“ Unterberger stört weiter, dass das Land Tirol dem Wasserverband Pläne aufzwinge und alternative Ideen (alpine Retention) „vom Tisch gewischt werden“. (jazz)