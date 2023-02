Mindestens drei Tote nach Schüssen in Michigan: Schütze tot

Ein Schütze hat am Montagabend in einem Saal der Universität das Feuer eröffnet. Drei Menschen starben, mindestens fünf Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde mit selbst zugefügter Schusswunde außerhalb des Campus entdeckt.

East Lansing – Nach Schüssen an der Universität von Michigan in den USA mit mindestens drei Todesopfern ist der mutmaßliche Täter tot. Er sei mit einer selbst zugefügten Schusswunde außerhalb des Campus gefunden worden, berichtete die Polizei in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit). Zu seiner Identität wurden zunächst keine Angaben gemacht, ein Motiv sei noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Schütze allein handelte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht mehr.

Der Mann habe am Montagabend in einem Saal der Universität das Feuer eröffnet, so die Polizei. Nach den ersten Schüssen sei es an einem weiteren Ort auf dem Campus zu einer zweiten Attacke gekommen. Fünf Menschen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, einige seien lebensgefährlich verletzt. Mehrere Gebäude seien evakuiert worden.