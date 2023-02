Fokus auf Inklusion: Imst rüstet alle Spielplätze auf

Erst, so Aichwalder, hatte man einen einzigen Inklusionsspielplatz angedacht gehabt. „Aber der wäre eigentlich zu einem Exklusionsspielplatz geworden“, ist er überzeugt, dass ein solcher Platz wohl stigmatisiert worden wäre. Deshalb will man künftig bei jedem der bald 13 öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet ein Gerät mit dabeihaben, das auch etwa Kindern im Rollstuhl Spaß im Verband mit ihren Freunden garantieren kann.

Dazu gehört etwa so etwas wie ein kleines Karussell, in dem ein junger Rollifahrer festgeschnallt werden und die Fliehkräfte wie jedes andere Kind erleben und genießen kann. „Eine Korbschaukel ist in Wahrheit auch ein solches Inklusionsgerät“, sagt Aichwalder. Und eine solche ist etwa am Spielplatz beim Stadtamt bereits errichtet. Das einzige Problem – diese Schaukel ist auf den Hügel hinaufgebaut und somit nicht wirklich gut erreichbar.