Imster Sportmittelschule vertritt Tirol bei den Ski-Titelkämpfen

Imst, Umhausen – „Zum ersten Mal in der Geschichte der SMS Imst holte sich eine Mannschaft der Sportschule den Tiroler Meistertitel im Teambewerb der Tiroler Schulen“, freut sich der Imster Lehrer Jürgen Kiechl, zugleich Landeskoordinator der Tiroler Ski- und Sportmittelschulen. Ausgetragen wurde diese Meisterschaft vergangenen Donnerstag in Hochfügen im Zillertal. Die Burschen, „die eigentlich fast eine Vereinsmannschaft des SV Leins sein könnten“, waren unschlagbar: Theo Wurzer, David Stecher, Samuel Thöny, David Stecher, Luis Stecher und Anjan Walser sind damit nominiert, Tirol bei den Bundesmeisterschaften der Unterstufe in Bad Kleinkirchheim in Kärnten zu vertreten.

Natürlich hatten nicht nur die Imster Schüler Spaß an den letzten Schultagen vor dem Zeugnis. In der Mittelschule in Umhausen etwa gaben die Mädchen der 4a-Klasse die Themen der Motto-Woche vor. Dabei gab es etwa am Montag das Thema „Pyjama“, abgelöst von einer Zeitreise am Dienstag, bevor am Mittwoch Lehrer und Schüler die Rollen in der Schule tauschten. Der Donnerstag stand im Zeichen des Geschlechtertauschs und für die Zeugnisverteilung am Freitag waren alle schlichtweg „overdressed“. (TT)