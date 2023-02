Tropensturm „Gabrielle“ wütet: Landesweiter Notstand in Neuseeland

Eigentlich sind die Sommer in Neuseeland trocken und angenehm warm. Nicht aber in diesem Jahr: Ein Unwetter jagt das nächste, mit verheerenden Folgen. Jetzt wütet Tropensturm „Gabrielle“ – und die Regierung reagiert mit einer seltenen Maßnahme.

Wellington – Die Nordinsel von Neuseeland kämpft zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mit den Folgen verheerender Unwetter. Der tropische Zyklon „Gabrielle“ wütet mit solch zerstörerischer Kraft in dem Pazifikstaat, dass die Regierung am Dienstag den Nationalen Notstand ausgerufen hat. Etwa 225.000 Menschen waren ohne Strom in dem Land mit nur rund fünf Millionen Einwohnern. Einige Orte waren wegen Überschwemmungen und schwer beschädigter Straßen komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Flug-, Fähr- und Zugverbindungen wurden teilweise eingestellt.