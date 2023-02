PSG doch mit Messi und Mbappé gegen die Bayern

FCB-Coach Julian Nagelsmann hat es immer geahnt. Wenn’s gilt, werden die Topstars Messi und Mbappé dabei sein. Also wird Paris SG heute in Bestbesetzung gegen den FC Bayern auflaufen.

Paris – Der große Paris-Poker um Kylian Mbappé und Lionel Messi brachte Hasan Salihamidzic nicht in Wallung. Der Sportvorstand des FC Bayern München setzte vielmehr selbst ein Pokerface auf, als er am Münchner Flughafen das Wort ergriff. „Ich weiß, was das für Spieler und Topstars sind, aber ich konzentriere mich auf unsere Mannschaft“, sagte der 46-Jährige vor dem knisternden Fußball-Spektakel. „Das sind Highlights im Leben eines jeden Fußballers.“ Wohlwissend, dass der Verlierer des Achtelfinales ein großes Problem hat.