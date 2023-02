Seit Monaten auf Flughafen lebende Russen dürfen Asylantrag stellen

Drei Männer waren nach Südkorea geflüchtet, um nicht in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ziehen zu müssen. Dort saßen sie am Flughafen fest. Nun dürfen zwei von ihnen doch einen Asylantrag stellen.

Incheon, Kiew, Moskau – In Südkorea dürfen zwei vor der Mobilisierung in ihrem Land geflüchtete und seit Monaten in einem Flughafen lebende Russen einen Asylantrag stellen. Das Bezirksgericht der Millionenstadt Incheon gewährte den beiden am Dienstag Zugang zum Asylverfahren im Land, lehnte dies aber für einen dritten mit ihnen geflüchteten Russen ab. Alle drei Männer waren im Oktober in Incheon gelandet, um der Teilmobilmachung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu entgehen.