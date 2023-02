Inzing ehrte seine Meisterringer

Inzing – Die Gemeinde Inzing lud das Meisterteam des RSCI und die vielen freiwilligen Helfer des Vereins kürzlich zum Festabend. Bürgermeister Sepp Walch hob die ausgezeichnete Jugendarbeit hervor, die den historischen Titel in der Ringer-Bundesliga 2022 erst möglich gemacht hatte. Für die Ringer rund um Daniel Gastl und Co. gab es das Sport-Ehrenzeichen in „Silber“. Auch ASVÖ-Tirol-Präsident Hubert Piegger zeigte sich vom größten Erfolg in der Geschichte des Vereins begeistert. (TT)