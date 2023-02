Arbeitsminister Kocher für geringere Sozialleistungen bei Teilzeit

"Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten, dann gibt es weniger Grund, Sozialleistungen zu zahlen", meint Arbeitsminister Martin Kocher. Außerdem warnt er davor, zu früh in Pension zu gehen.

Wien – Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will Vollzeit-Jobs stärken. "Wir brauchen weitere Schritte, um Vollzeitbeschäftigung attraktiver zu machen, wie eine geringere Abgabenbelastung und noch treffsicheren Einsatz von Sozialleistungen. In Österreich wird wenig unterschieden bei Sozial-und Familienleistungen, ob jemand 20 oder 38 Stunden arbeitet. Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten, dann gibt es weniger Grund, Sozialleistungen zu zahlen", so der Minister zum Kurier.