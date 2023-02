Innsbrucker Quantencomputer soll Rechenprozesse beschleunigen

Neun Millionen aus EU-Mitteln stehen für die Verbindung eines Quantencomputer mit einem Supercomputer an der Universität Innsbruck zur Verfügung. Das neuartige System wird in verschiedenen Bereichen wie Informatik, Physik, Mathematik und darüber hinaus zum Einsatz kommen und allen Wissenschaftler:innen in Österreich für Forschung und Lehre offenstehen.

Gemeinsam will man in den nächsten Monaten einen Supercomputer mit integriertem Quantencomputer installieren und in Betrieb nehmen. Das soll der Thematik einen starken Auftrieb geben: „Die Entwicklung von Quantencomputern steht noch am Anfang", sagte Philipp Schindler vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck, während Redinger festhielt, dass in Zukunft auch die Ausführung von „hybriden Quantenalgorithmen" möglich sein werden. (APA)