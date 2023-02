EU-Geldwäschebehörde: Tursky sieht "gute Chancen" für Wien

Wien – Österreich werde sich "selbstbewusst" um den Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde (AMLA) bewerben, bekräftigte Finanz-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Dienstag vor Beratungen der EU-Finanzminister in Brüssel. Er sehe für Wien "gute Chancen, dass wir erfolgreich sein werden", so Tursky.