Duo stahl in Innsbrucker Einkaufszentrum Kleidung und Kosmetika

Innsbruck – Ein Ladendetektiv hat am Montagabend in einem Bekleidungsgeschäft in Innsbruck einen 23-Jährigen und eine 19-Jährige bei einem Diebstahlversuch ertappt. Im Zuge der polizeilichen Erhebungen wurden in einem Koffer der Verdächtigen mehrere Kleidungsstücke und Kosmetika gefunden, an denen sich noch die Verkaufsetiketten samt Preisschilder befanden.