Ex-Botschafterin mit kritischen Tönen über Trump: Haley kündigt Kandidatur an

Nikki Haley wurde 2017 unter Donald Trump Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Nun will sie gegen den ehemaligen Präsidenten in den Vorwahlen antreten, um 2024 für die Republikaner auf dem Wahlzettel zu stehen.

Washington – Die frühere US-amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley hat ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 verkündet. Es sei an der Zeit für eine "neue Generation" von Führungskräften, sagte die Republikanerin am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Video. Haley ist damit die erste Kandidatin, die gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ins Rennen geht. Eigentlich war ihre Ankündigung bei einer Rede am Mittwoch erwartet worden.