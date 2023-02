Ex-Botschafterin mit kritischen Tönen über Trump: Haley vor Kandidatur

Nikki Haley wurde 2017 unter Donald Trump Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Nun will sie gegen den ehemaligen Präsidenten in den Vorwahlen antreten, um 2024 für die Republikaner auf dem Wahlzettel zu stehen.

Eine "besondere Bekanntmachung" hat Haley für diesen Tag in Charleston in ihrem Heimatbundesstaat South Carolina in Aussicht gestellt. Und es gibt so gut wie keine Zweifel, dass die frühere Gouverneurin des Bundesstaates (2011 bis 2017) dann ihre Präsidentschaftsbewerbung verkünden wird.