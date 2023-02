Schwedischer König Carl Gustaf wird am Herzen operiert

Stockholm – Schwedens König Carl XVI. Gustaf wird im Herzbereich operiert. Auf Anraten seines Leibarztes wird der 76-Jährige am nächsten Montag einen geplanten chirurgischen Eingriff, eine sogenannte Schlüssellochoperation, vornehmen lassen, wie das schwedische Königshaus am Dienstag mitteilte. Dem König gehe es gut, er werde auch sein offizielles Programm bis zum Operationstag erfüllen. Nach der OP werde er jedoch etwas Ruhe benötigen. Geplante Verpflichtungen in den darauffolgenden zwei Wochen würden deshalb auf einen späteren Zeitpunkt im Frühjahr verschoben.