Lifestyle-Magazin "Tirolerin” erweitert die Geschäftsführung

GF-Duo Katharina Zierl und Ferdinand Marquez setzen 2023 auf digitale Transformation, innovative Werbeformate und New Work.

Innsbruck ‒ Ferdinand Marquez, der seit 2020 erfolgreich den Marketing- und Salesbereich der "Tirolerin" verantwortet, steigt in die Geschäftsführung des Magazins auf. Dort leitet er ab sofort gemeinsam mit Katharina Zierl, seit 2015 Chefredakteurin und seit 2019 Geschäftsführerin der "Tirolerin", die Geschicke des Erfolgsmagazins. Auch in seiner neuen Funktion wird sich Marquez in erster Linie den Bereichen Sales und Marketing widmen, während Zierl sich weiterhin auf die inhaltliche Ausrichtung der "Tirolerin" konzentriert.