Wifo-Experte hält Lockerungen bei Wohnkreditvergabe für ausreichend

Wien – Bei den Vergaberegeln für Immobilienkredite hat das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) am Montag leichte Lockerungen vorgeschlagen. Diese betreffen vor allem die Regelungen zu Zwischenfinanzierungen und Vorfinanzierungen von nicht-rückzahlbaren Zuschüssen durch Gebietskörperschaften, die übrigen Regeln bleiben aufrecht. Für den Wifo-Wohnbauexperten Michael Klien sind die Anpassungen ausreichend. Mehr Kritik kommt indessen aus der Immobilien- und Bankenbranche.

Die Regeln seien vor allem ein Instrument, um eine übermäßige Kreditvergabe und zu hohe Verschuldung zu vermeiden. „Dass an den Grundfesten nicht gerüttelt wird, ist glaube ich sinnvoll", sagte Klien am Montag im Ö1-„Morgenjournal" des ORF. Die Lockerungen bei den Zwischenfinanzierungen sieht der Experte aber positiv.

Arbeiterkammer-Konsumentenschützer Christian Prantner sieht die vom FMSG geplanten Anpassungen grundsätzlich positiv, sagte am Dienstag im Ö1-„Mittagsjournal" aber auch, dass die grundlegende Verordnung ihre Berechtigung habe. „Es ist unbestritten, dass die Grundpfeiler dieser Verordnung gut und richtig sind", so Prantner. Auch in der täglichen Beratung der AK zeige sich, dass eher die hohen steigenden Zinsen und weniger die verschärften Kreditregeln ein Thema für die Konsumenten sind. Die Banken seien hier angehalten, die Kreditnehmer zu unterstützen.