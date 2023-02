Mattle fordert Lockerung der „strengen Vergaberegeln“ bei Immokrediten

Tirols LH drängt auf ein weitgehendes Abrücken von den „strengen Vergaberegeln“ bei Immokrediten. Die FMA sei in dieser Angelegenheit „massiv über das Ziel hinausgeschossen“, kritisiert Mattle.

Das FMSG sei am Montag nicht von den strengen Vergaberegeln abgerückt, sondern empfehle der Finanzmarktaufsicht (FMA) lediglich Ausnahmen bei Zwischenfinanzierungen und Vorfinanzierungen von nicht rückzahlbaren Zuschüssen, kritisierte Mattle. "Nach wie vor pickt die de facto Eigenmittelquote von 20 Prozent. Eine Hürde, die es gerade jungen Menschen verunmöglicht, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Damit wird ihnen die Zukunft verbaut", erklärte der Landeshauptmann, der sich "nicht zufrieden" zeigte.

Die Zurückhaltung des Finanzmarktstabilitätsgremiums sei "nicht zu verstehen", denn: "Die sinkende Nachfrage bei Wohnungseigentum, die zurückgehenden Immobilienkredite bei heimischen Banken oder der sich abzeichnende Einbruch in der Bauwirtschaft – das alles sind deutliche Hinweise darauf, dass die verschärften Kreditvergaberichtlinien nach hinten losgegangen sind."

Die FMA sei in dieser Angelegenheit "massiv über das Ziel hinausgeschossen". "Ich will, dass sich junge Menschen in unserem Land Eigentum schaffen können und ich gehe davon aus, dass auch die FMA und der Bund erkennen werden, dass es hier einen großen Wurf braucht", mahnte Mattle ein und sprach von einer bisher "zögerlichen FMA-Entscheidung".