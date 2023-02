Schwere Skiunfälle in Sölden: 16-Jährige stürzte 15 Meter ab, Neunjährige von Mann umgefahren

Sölden – Einmal mehr ist es im Ötztal zu einer Reihe von schweren Skiunfällen gekommen – binnen kurzer Zeit musste der Rettungshubschrauber am Montag drei Mal nach Sölden ausrücken, um schwer verletzte Wintersportler zu bergen. Darunter auch eine Jugendliche (16), die am Rettenbachferner am Rande einer blauen Piste gegen eine Holztafel prallte und folglich etwa 15 Meter über einen steilen Schneehang stürzte. Dabei zog sich die Dänin schwere Verletzungen am Becken und einem Arm zu. Der Heli, den ihr Vater alarmiert hatte, flog sie ins Zammer Krankenhaus.