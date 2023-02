Zeitgleich mehrere Brände in Innsbruck: 24-Jähriger festgenommen

Ein Wohnhaus in der Innsbrucker Innenstadt musste mitten in der Nacht auf Dienstag evakuiert werden. Dabei wurde der mutmaßliche Feuerteufel festgenommen. Eine Person wurde verletzt.

Innsbruck – Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Dienstag in der Innsbrucker Innenstadt mehrere Brände gelegt zu haben. Binnen rund 40 Minuten brannten zwischen Altstadt und Blasius-Hueber-Straße zahlreiche Müllcontainer und ein Fahrrad. Auch in einem Wohnhaus wurde Feuer gelegt, berichtet die Polizei.





Zunächst fiel einem Streifendienst der Polizeiinspektion Saggen gegen 3.30 Uhr in der Herzog-Friedrich-Straße ein brennender Müllcontainer auf. In unmittelbarer Nähe brannten noch zwei weitere Müllcontainer sowie ein Fahrrad samt Anhänger. Die Berufsfeuerwehr löschte die Brandherde. Weitere brennende Müllcontainer fanden sich entlang des Herzog-Siegmund-Ufers und in der Blasius-Hueber-Straße.

Am Herzog-Siegmund-Ufer bemerkten die Beamten zudem, dass es in einem Wohnhaus stark rauchte. Wie sich während der Löscharbeiten herausstellte, waren in der Tiefgarage und in einem Kellerabteil des Hauses insgesamt drei Brände gelegt worden.

Im Zuge der Evakuierung des Gebäudes wurde laut Polizei „aufgrund verschiedener Anhaltspunkte“ ein 24-Jähriger als Verdächtiger festgenommen. Der Mann zeigte sich in einer ersten Einvernahme nicht geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.